Раскрыто, сколько компаний в России были пойманы на даче взятки в 2025 году

РИА Новости: свыше 350 компаний в России были пойманы на даче взятки в 2025 году.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В России 353 юридических лица были привлечены в 2025 году к ответственности за дачу взятки, сообщили РИА Новости в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

«На 31 декабря 2025 года в реестре (юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение — ред.) содержались данные на 353 юридических лиц, привлеченных в 2025 году к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (“Незаконное вознаграждение от имени юридического лица” — ред.), — сообщается в подготовленном институтом информационно-аналитическом бюллетене о противодействии коррупции, который есть в распоряжении РИА Новости.

Среди нарушителей чаще всего встречаются юрлица, занимающиеся торговлей — 32,9%, производством — 13,9%, строительством — 13,3%.

Наибольшее число привлеченных к ответственности приходится на Москву (12,7%), Московскую область (5,7%), Краснодарский край (4,8%).

В 2024 году к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении было привлечено 313 юрлиц.

Информационно-аналитический бюллетень подготовлен в преддверии 15-го Евразийского антикоррупционного форума «Исковое обеспечение противодействия коррупции».