В МИД выступили за скорейший созыв формата «5+2» по Приднестровью

Галузин: РФ выступает за скорейший созыв формата «5+2» по Приднестровью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Российская сторона последовательно и настоятельно выступает за скорейший созыв переговорного формата «5+2» по приднестровскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Россия настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата “5+2” — единственно признанного и эффективного механизма урегулирования», — сказал он «Известиям».

Как отметил Галузин, из-за позиции Кишинева, а затем и Киева формат «простаивает» с 2019 года, а встречи представителей Кишинева и Тирасполя в формате «1+1» при посредничестве ОБСЕ показали свою недостаточность. При этом он выразил надежду, что встреча представителей ПМР и Молдавии 16 апреля оживит диалог сторон.

«Рассчитываем, что предстоящая 16 апреля новая встреча политпредставителей Молдавии и Приднестровья придаст импульс диалогу между берегами Днестра», — подчеркнул дипломат.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата «5+2» из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате «1+1», которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше