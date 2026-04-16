Иран предложил Италии закончить «холодную» войну за мороженое из-за перепалки Трампа и Мелони

Иран предложил Италии стать союзником вместо Соединённых Штатов. «Подачу заявки на эту вакансию» опубликовало посольство Ирана в Гане на фоне публичной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Источник: Life.ru

«Единственное, из-за чего Иран и Италия когда-либо спорили — это кто изобрёл мороженое. Фалуде появилось раньше, джелато стало популярнее. Уже две тысячи лет у нас идёт “холодная” война на эту тему», — написали в аккаунте дипмиссии.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал Джорджу Мелони после того, как она поддержала папу римского. Американский президент заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что в шоке от Мелони и ошибался, думая, что она смелая. Мелони назвала заявления Трампа в адрес понтифика неприемлемыми. В ответ Трамп заявил, что Мелони позволила бы Ирану разнести Италию в щепки за две минуты, будь у него такая возможность.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше