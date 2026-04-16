Иран предложил Италии закончить «холодную» войну за мороженое из-за перепалки Трампа и Мелони

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп раскритиковал Джорджу Мелони после того, как она поддержала папу римского. Американский президент заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что в шоке от Мелони и ошибался, думая, что она смелая. Мелони назвала заявления Трампа в адрес понтифика неприемлемыми. В ответ Трамп заявил, что Мелони позволила бы Ирану разнести Италию в щепки за две минуты, будь у него такая возможность.