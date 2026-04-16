В Новой Зеландии заявили, что конфликт с Ираном сделал мир беднее

Вооружённый конфликт с Ираном и последовавшие сбои на мировом нефтяном рынке сделали весь мир беднее, заявила министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис.
Об этом глава новозеландского финансового ведомства рассказала в интервью Bloomberg.
Руководители финансовых министерств выражают растущую обеспокоенность из-за неясности на Ближнем Востоке.
Политик пояснила, что перебои на мировом рынке нефти провоцируют инфляцию для потребителей и оказывают негативное влияние на экономический рост государств.
«Честно говоря, это сделало весь мир беднее, чем он был бы в противном случае», — сказала Уиллис.