В Новой Зеландии заявили, что конфликт с Ираном сделал мир беднее

Вооружённый конфликт с Ираном и последовавшие сбои на мировом нефтяном рынке сделали весь мир беднее, заявила министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис.

Об этом глава новозеландского финансового ведомства рассказала в интервью Bloomberg.

Руководители финансовых министерств выражают растущую обеспокоенность из-за неясности на Ближнем Востоке.

Политик пояснила, что перебои на мировом рынке нефти провоцируют инфляцию для потребителей и оказывают негативное влияние на экономический рост государств.

«Честно говоря, это сделало весь мир беднее, чем он был бы в противном случае», — сказала Уиллис.

Ранее в МВФ предупредили о риске рецессии в мире из-за конфликта США и Ирана.

