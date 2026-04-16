Посол Кузнецов: Финляндия оградилась от РФ железным занавесом

Финляндия разрушила отношения с РФ, фактически отгородившись от Москвы железным занавесом. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Состояние отношений между Москвой и Хельсинки он охарактеризовал как крайне плачевное.
«Российско-финляндские отношения находятся в крайне плачевном состоянии. Я бы даже сказал, что их фактически не существует», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Кузнецов указал на то, что между Финляндией и РФ не существует пассажирского сообщения, граница закрыта, а за четыре года Хельсинки разрушили практически все наработки в различных сферах между двумя странами, оставив только дипломатические и ряд рабочих контактов. По словам дипломата, такого в истории российско-финляндских отношений ранее не происходило.
Финляндия в отношениях с РФ установила «железный занавес в прямом и переносном смысле этого слова», — резюмировал дипломат.
Ранее сообщалось, что Финляндия заказала 112 самоходных гаубиц K9 Thunder для укрепления границы с Россией. Таким образом, финны делают конкретные шаги по вооружению в угоду партнерам по НАТО.