Посол Кузнецов: Финляндия оградилась от РФ железным занавесом

Финляндия за четыре года разрушила отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия разрушила отношения с РФ, фактически отгородившись от Москвы железным занавесом. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов. Состояние отношений между Москвой и Хельсинки он охарактеризовал как крайне плачевное.

«Российско-финляндские отношения находятся в крайне плачевном состоянии. Я бы даже сказал, что их фактически не существует», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

Кузнецов указал на то, что между Финляндией и РФ не существует пассажирского сообщения, граница закрыта, а за четыре года Хельсинки разрушили практически все наработки в различных сферах между двумя странами, оставив только дипломатические и ряд рабочих контактов. По словам дипломата, такого в истории российско-финляндских отношений ранее не происходило.

Финляндия в отношениях с РФ установила «железный занавес в прямом и переносном смысле этого слова», — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Финляндия заказала 112 самоходных гаубиц K9 Thunder для укрепления границы с Россией. Таким образом, финны делают конкретные шаги по вооружению в угоду партнерам по НАТО.

Тем временем депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал подлыми действия мэра Хельсинки Даниэля Сазонова, который выступил против поездок финских детей в международный детский центр «Артек».

