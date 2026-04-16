Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем

РИА Новости испанская оборонная компания использует Киев для доработки систем.

Источник: © РИА Новости

МАДРИД, 16 апр — РИА Новости. Испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía признала, что использует опыт применения своего вооружения в конфликте на Украине для доработки своих систем наведения, навигации и управления БПЛА, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети руководства фирмы, а также заявления ее представителей.

«Понимание того, что происходит на Украине, позволяет нам быстро и точно адаптировать наши решения в области GNC (в области наведения, навигации и управления — ред.)», — сообщается на странице гендиректора компании Мигеля Анхеля де Фрутоса Карро в соцсетях.

По его словам, «реальный оперативный опыт» на Украине помогает «создавать более автономные, устойчивые и точные системы для клиентов и вооруженных сил НАТО».

Эту же логику представители компании подробно раскрывали в интервью порталу defensa.com. Инженер по управлению полетом UAV Navigation-Grupo Oesía Лаура Траин и инженер по летным испытаниям Адриан Агуадо заявили, что украинский конфликт показал резкий рост сложности угроз для беспилотных систем, прежде всего со стороны средств радиоэлектронной борьбы.

По их словам, в компании теперь считают необходимым создание совместимых систем, способных работать с платформами разных производителей. Кроме того, в UAV Navigation-Grupo Oesía считают нужной организацию серийного производства для поддержания длительных операций.

При этом на сайте компании ранее сообщалось, что морской беспилотник FOG USV, оснащенный программным обеспечением UAV Navigation-Grupo Oesía, «в настоящее время развернут на Украине».

Таким образом, из открытых заявлений компании следует, что ВСУ служат для нее не только сферой применения технологий, но и источником получения практического опыта для их дальнейшей доработки.

Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся «украинские» и «совместные» с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, указанная испанская компания располагается в Мадриде.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше