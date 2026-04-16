В Испании признали, что используют Киев для доработки оборонных систем

МАДРИД, 16 апр — РИА Новости. Испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía признала, что использует опыт применения своего вооружения в конфликте на Украине для доработки своих систем наведения, навигации и управления БПЛА, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети руководства фирмы, а также заявления ее представителей.
«Понимание того, что происходит на Украине, позволяет нам быстро и точно адаптировать наши решения в области GNC (в области наведения, навигации и управления — ред.)», — сообщается на странице гендиректора компании Мигеля Анхеля де Фрутоса Карро в соцсетях.
По его словам, «реальный оперативный опыт» на Украине помогает «создавать более автономные, устойчивые и точные системы для клиентов и вооруженных сил НАТО».
Эту же логику представители компании подробно раскрывали в интервью порталу defensa.com. Инженер по управлению полетом UAV Navigation-Grupo Oesía Лаура Траин и инженер по летным испытаниям Адриан Агуадо заявили, что украинский конфликт показал резкий рост сложности угроз для беспилотных систем, прежде всего со стороны средств радиоэлектронной борьбы.
По их словам, в компании теперь считают необходимым создание совместимых систем, способных работать с платформами разных производителей. Кроме того, в UAV Navigation-Grupo Oesía считают нужной организацию серийного производства для поддержания длительных операций.
При этом на сайте компании ранее сообщалось, что морской беспилотник FOG USV, оснащенный программным обеспечением UAV Navigation-Grupo Oesía, «в настоящее время развернут на Украине».
Таким образом, из открытых заявлений компании следует, что ВСУ служат для нее не только сферой применения технологий, но и источником получения практического опыта для их дальнейшей доработки.
Ранее минобороны России в официальном документе опубликовало адреса, где находятся «украинские» и «совместные» с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. Согласно документу МО РФ, указанная испанская компания располагается в Мадриде.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.