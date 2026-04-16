МИД России: мониторинг судоходства через Ормуз требует согласия всех сторон

Замглавы МИД России Александр Алимов отметил, что инициатива Генсека ООН Антониу Гутерреша о мониторинге судоходства через Ормузский пролив требует согласия всех вовлечённых стран.

«Эта инициатива предполагает создание неких структур силами Секретариата ООН. Насколько эта инициатива получит поддержку со стороны стран Залива и Ирана, мне пока сложно судить. Наоборот, я слышал сигналы об обратном. Поэтому перспектива этой затеи не определена. Она, несомненно, требует согласия всех вовлечённых стран», — сказал он «Известиям».

По его словам, в Совбез ООН внесён проект российско-китайской резолюции по ближневосточному урегулированию.

При этом он подчеркнул, что Москва следит за динамикой переговоров между Ираном и США и надеется на их продолжение.

Ранее главы МИД России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили ситуацию в Ормузском проливе.

