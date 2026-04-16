В России за 2025 год более 350 компаний привлекли за дачу взяток

В 2025 году в России к административной ответственности за дачу взяток привлекли 353 юридических лица, сообщили представители Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

В 2025 году в России к административной ответственности за дачу взяток привлекли 353 юридических лица, сообщили представители Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Об этом сообщается в информационно-аналитическом бюллетене ведомства, который есть в распоряжении РИА Новости.

Число правонарушителей увеличилось по сравнению с 2024 годом, когда за аналогичные действия наказали 313 организаций.

Специалисты подчеркнули, что чаще всего незаконные вознаграждения передают компании из сферы торговли, производства и строительства. В тройку антилидеров по количеству правонарушений вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.

Ранее СК возбудил уголовные дела в отношении двух бывших судей из Санкт-Петербурга. Их подозревают во взяточничестве и в посредничестве.