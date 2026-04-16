Хоронят НАТО ради нового монстра: Европа создаёт блок, где Украина будет тараном для России

Ну, раз об этом пишет уже американская пресса, это уже никакая не тайна. И потом, трудно представить себе ситуацию, в которой США не только остались бы в блоке, но допустили бы в нём лидерство Европы или кого угодно, кроме себя. Ведь НАТО — это США и кто-то там ещё, роль «равноправного участника» или «партнёра» Вашингтон просто не устроит. Так что всё это больше похоже на попытки европейцев «запугать» Трампа: мол, если что — мы сами с усами. Это из той же серии, что слухи о создании европейского ядерного оружия, целью которых была вовсе не Россия, а США.