СМИ назвали фатальную ошибку Трампа в отношении Ирана

RS: блокада США Ормузского пролива может усугубить конфронтацию с Ираном.

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Объявленная президентом США Дональдом Трампом блокада Ормузского пролива может усугубить конфронтацию с Ираном, пишет журнал Responsible Statecraft.

«Теперь блокада грозит еще больше усугубить конфронтацию», — говорится в материале.

Автор предупреждает, что Вашингтон должен признать стратегическую реальность и принять тот факт, что усиливающие эскалацию действия Штатов только укрепляют позиции Тегерана в регионе, позволяя ему диктовать условия Белому дому.

При этом попытки США и Израиля спровоцировать государственный переворот не увенчались успехом, а привели к противоположному эффекту, пояснил автор.

«Иран выбирал, кто проходит, кто платит, а кто ждет. Это поведение государства, устанавливающего факты на местах, которые оно намерено представить за столом переговоров», — указывается в материале.

Американские ВМС начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше