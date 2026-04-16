Испанская компания признала использование Украины для доработки своих БПЛА

Испанская оборонная компания UAV Navigation-Grupo Oesía использует вооружённый конфликт на Украине для тестирования и доработки своих систем управления беспилотниками.
Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях руководства фирмы и интервью её представителей, сообщает РИА Новости.
Как следует из материалов, предприятие использует украинский конфликт для получения практического опыта. На сайте организации ранее сообщалось о развёртывании на Украине морского беспилотника FOG USV с испанским программным обеспечением.
Инженеры компании указывают на возросшую угрозу со стороны средств радиоэлектронной борьбы, требующую создания совместимых платформ.
«Понимание того, что происходит на Украине, позволяет нам быстро и точно адаптировать наши решения», — заявил генеральный директор Мигель Анхель де Фрутос Карро.
