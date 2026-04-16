Испанская компания признала использование Украины для доработки своих БПЛА

Испанская оборонная компания UAV Navigation-Grupo Oesía использует вооружённый конфликт на Украине для тестирования и доработки своих систем управления беспилотниками.

Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях руководства фирмы и интервью её представителей, сообщает РИА Новости.

Как следует из материалов, предприятие использует украинский конфликт для получения практического опыта. На сайте организации ранее сообщалось о развёртывании на Украине морского беспилотника FOG USV с испанским программным обеспечением.

Инженеры компании указывают на возросшую угрозу со стороны средств радиоэлектронной борьбы, требующую создания совместимых платформ.

«Понимание того, что происходит на Украине, позволяет нам быстро и точно адаптировать наши решения», — заявил генеральный директор Мигель Анхель де Фрутос Карро.

Ранее министр обороны — вице-премьер Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус заявила, что королевство содействует Украине в производстве двух типов беспилотников.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше