В ГД предложили снижать ставку по ипотеке до 0% при рождении четвёртого ребёнка

Депутат Государственной думы Александр Аксененко («Справедливая Россия») выступил с инициативой установить дифференцированную процентную ставку по программе «Семейная ипотека» в зависимости от количества детей в семье.
Обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
Аксененко предложил установить следующую шкалу ставок: 6% годовых — для семей с одним ребёнком, 4% годовых — для семей с двумя детьми, 2% годовых — для семей с тремя детьми, 0% годовых — для семей с четырьмя и более детьми.
Выпадающие доходы банков при этом предполагается компенсировать из федерального бюджета.
Парламентарий отметил, что действующая редакция программы предусматривает единую льготную ставку не более 6% годовых, однако по мере увеличения числа детей закономерно возрастают расходы семьи на их содержание и потребность в жилье большей площади.
«Предлагаемая модель позволит перейти от одинаковой меры поддержки для неравных по нагрузке семей к справедливому и адресному механизму, привязанному к числу детей, что будет стимулировать рождение второго, третьего и последующих детей», — подчеркнул депутат.
В своём обращении Аксененко также предложил два дополнительных механизма поддержки: автоматическое снижение ставки по уже выданному кредиту при рождении второго, третьего и последующего ребёнка — без необходимости рефинансирования, а также сохранение возможности одновременного использования «Семейной ипотеки» с материнским капиталом и другими инструментами господдержки.
