В Подмосковье появились первые весенние грибы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Подмосковья уже начали находить первые весенние грибы на территории региона, среди них строчки и саркосцифа австрийская, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.

«В Подмосковье пошли первые весенние грибы. Жители региона уже находят первые трофеи в лесах. Так, саркосцифа австрийская появилась в Луховицком районе, а строчки — в Орехово-Зуевском лесничестве», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В комлесхозе региона предупредили, что не все весенние грибы безопасны. Так, например, строчки считаются условно съедобными и требуют особой обработки.