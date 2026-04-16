В Подмосковье появились первые весенние грибы

«В Подмосковье пошли первые весенние грибы. Жители региона уже находят первые трофеи в лесах. Так, саркосцифа австрийская появилась в Луховицком районе, а строчки — в Орехово-Зуевском лесничестве», — рассказали в пресс-службе ведомства.