Осуждённый на семь лет бывший муж блогера Лерчек не признал вину

Приговорённый к семи годам колонии за вывод средств бывший супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артём Чекалин отказался признавать вину, следует из опубликованного защитой видеообращения.
Об этом сообщает РИА Новости.
Гагаринский суд Москвы назначил мужчине реальный срок и штраф в размере 194,5 млн рублей за незаконный перевод более 250 млн рублей в ОАЭ. Заранее записанный видеоролик был обнародован после оглашения вердикта.
В своём обращении Чекалин подчеркнул, что полностью выплатил все налоги, и выразил надежду на апелляцию.
«Я абсолютно уверен, что у меня нет вины, я её не признаю», — сказал Чекалин.
Ранее адвокат Чекалина Сергей Гуров рассказал RT, что защита будет обжаловать приговор.