Пакистанский фельдмаршал Мунир прибыл в Тегеран для организации переговоров

Для проведения встреч с дипломатами в Тегеран прибыл ключевой посредник между Соединёнными Штатами и Ираном пакистанский фельдмаршал Асим Мунир.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Как следует из публикации, визит высокопоставленного военного, а также министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви направлен на возобновление диалога между государствами.
Журналисты отмечают, что делегация попытается найти решение проблемы обогащения урана и подтолкнуть стороны к сближению.
15 апреля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что конкретных дат нового раунда переговоров Тегерана и Вашингтона пока нет.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заключать сделку с Ираном, если Тегеран намерен обладать ядерным оружием.