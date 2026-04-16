Пакистанский фельдмаршал Мунир прибыл в Тегеран для организации переговоров

Для проведения встреч с дипломатами в Тегеран прибыл ключевой посредник между Соединёнными Штатами и Ираном пакистанский фельдмаршал Асим Мунир.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как следует из публикации, визит высокопоставленного военного, а также министра внутренних дел Пакистана Мохсина Накви направлен на возобновление диалога между государствами.

Журналисты отмечают, что делегация попытается найти решение проблемы обогащения урана и подтолкнуть стороны к сближению.

15 апреля официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что конкретных дат нового раунда переговоров Тегерана и Вашингтона пока нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не будет заключать сделку с Ираном, если Тегеран намерен обладать ядерным оружием.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше