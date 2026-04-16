Ynet: кабинет безопасности Израиля не принял решения о прекращении огня в Ливане

Заседание длилось около четырех часов, уточнил портал.

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апреля. /ТАСС/. Заседание кабинета безопасности Израиля длилось около четырех часов, но по его итогам решения о прекращении огня в Ливане принято не было. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник.

«На данном этапе мы не продвинулись в сторону прекращения огня», — цитирует портал заявление своего собеседника.

Ранее израильский правительственный источник сообщил ТАСС, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал на вечер 15 апреля заседание кабинета безопасности, в который входят ключевые министры силового блока правительства еврейского государства.