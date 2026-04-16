WSJ: Трамп заявил о желании как можно скорее завершить войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп выразил намерение как можно скорее завершить военный конфликт с Ираном.
Подробности сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Глава государства озвучил свои планы во время ужина с королевской четой Нидерландов в Белом доме. Журналисты отмечают, что Трамп рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
По мнению американского лидера, единственный способ вернуть Тегеран за стол переговоров — это усилить давление.
Ранее сообщалось, что переговоры Соединённых Штатов и Ирана могут состояться в Исламабаде в ближайшие дни.