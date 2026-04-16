Роковая ошибка: «Бавария» дожала «Реал» в концовке, «Арсенал» вышел в полуфинал ЛЧ в экономрежиме

«Бавария» одержала волевую победу над «Реалом» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. После первого тайма мадридцы вели в счёте благодаря дублю Арды Гюлера и мячу Килиана Мбаппе, хотя сами пропустили дважды. Однако в концовке мюнхенцы перевернули ход встречи. Сначала Эдуарду Камавинга получил необязательную вторую жёлтую карточку. В большинстве Луис Диас отметился красивым голом, а в компенсированное время точку поставил Майкл Олисе. В свою очередь, «Арсенал» разошёлся миром со «Спортингом» и тоже вышел в следующий этап.