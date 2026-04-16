Роковая ошибка: «Бавария» дожала «Реал» в концовке, «Арсенал» вышел в полуфинал ЛЧ в экономрежиме

«Бавария» одержала волевую победу над «Реалом» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. После первого тайма мадридцы вели в счёте благодаря дублю Арды Гюлера и мячу Килиана Мбаппе, хотя сами пропустили дважды. Однако в концовке мюнхенцы перевернули ход встречи. Сначала Эдуарду Камавинга получил необязательную вторую жёлтую карточку. В большинстве Луис Диас отметился красивым голом, а в компенсированное время точку поставил Майкл Олисе. В свою очередь, «Арсенал» разошёлся миром со «Спортингом» и тоже вышел в следующий этап.
Триллер в Мюнхене.
Вывеска «Бавария» против «Реала» — классика европейского футбола, и каждая встреча становится настоящим концертом.
Ещё до стартового свистка ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов вошёл в историю благодаря мадридцам, в составе которых впервые в истории турнира на поле не вышел ни один испанец. Удивление у прессы вызвало появление с первых минут Браима Диаса и Арды Гюлера, однако именно турок задал тон всей игре и сравнял счёт по сумме двух встреч.
Уже на 35-й секунде полузащитник воспользовался грубой ошибкой Мануэля Нойера при передаче и в касание пробил по пустым воротам с 30 метров, став автором самого быстрого гола клуба в еврокубках.
Радость мадридцев продлилась меньше пяти минут. Хозяева реализовали свой первый стандарт, причём тоже не без помощи голкипера соперников.
Йозуа Киммих ювелирной подачей с углового нашёл Александара Павловича. Андрей Лунин растерялся на выходе и выбрал неправильную позицию, позволив хавбеку пробить в пустые ворота.
Восстановив преимущество, мюнхенцы попытались успокоить игру: завладели мячом и пытались вскрыть оборону сливочных благодаря проникающим передачам Луиса Диаса и Майкла Олисе.
«Реал» же находил моменты в контратаках, где в свободное пространство врывались Винисиус и Килиан Мбаппе. Однако на ведущие роли снова вышел Гюлер. Радиоуправляемый удар вингера со штрафного оказался неберущимся для Нойера.
Снова оказавшись в роли догоняющей, «Бавария» сохраняла спокойствие и не отказалась от своего классического давления. К позиционным атакам подключались даже центральные защитники Жонатан Та и Дайо Юпамекано. Последний в одной из них прошёл опорную зону и нашёл передачей Гарри Кейна, которому для гола хватило всего пары касаний.
Своё слово до перерыва сказал и главный бомбардир «Реала». На 42-й минуте Винисиус прорвался по флангу и выкатил мяч на Мбаппе, который реализовал выход один на один.
Сценарий матча не изменился и после перерыва. На исходе часа у мюнхенцев было уже двукратное преимущество по владению мячом, но по-настоящему опасных атак стало в разы меньше. «Реал» дисциплинированно действовал в обороне, где приходилось отрабатывать даже Мбаппе.
Добавить остроты в нападении Венсан Компани решил за счёт Альфонсо Дэвиса и Джамала Мусиалы, который почти сразу после выхода со скамейки создал голевой момент для Луиса Диаса.
Альваро Арбелоа, напротив, с заменой не угадал. Появившийся на поле Эдуарду Камавинга схватил две жёлтые за восемь минут. Причём вторая оказалась совершенно ненужной: он сфолил на Кейне на чужой половине поля и взял мяч в руки, затягивая время. Рефери расценил жест как неспортивное поведение и оставил «Реал» в меньшинстве.
Численным преимуществом «Бавария» воспользовалась уже в первой атаке. Луис Диас получил мяч у края штрафной и обводящим ударом сравнял счёт в матче. Финальным аккордом стал выстрел ещё одного вингера хозяев Майкла Олисе. А мюнхенцы не без приключений, но вышли в полуфинал турнира.
Унылые нули в Лондоне.
Как и «Бавария», с минимальным преимуществом к ответной встрече на своём поле подошёл и «Арсенал». Вместо рассуждений о силе соперника Микель Артета перед матчем сделал упор на грядущую развязку в АПЛ и возможность впервые за 22 года стать чемпионом страны.
Его визави Руй Боржеш, напротив, был сфокусирован исключительно на Лиге чемпионов и говорил аллегориями, отвечая на вопрос о разнице в стоимости составов команд. По его словам, более дешёвые автомобили марки Peugeot могут разгоняться до 200 км/ч, как и премиальные Mercedes. Однако высокоскоростного футбола на «Эмирейтс» болельщики не увидели.
Хозяева уже со стартового свистка дали понять, что предпочтут размашистым атакам умеренность и контроль мяча с минимумом опасных моментов. Несмотря на то, что стратегия принесла плоды, и лондонцы имели небольшой перевес по владению и числу атак, ближе к голу были именно гости.
За две минуты до перерыва Джени Катамо пробил с лёта после подачи Максимилиано Араухо. Давид Райя уже не мог отразить мяч, но он предательски для «Спортинга» попал в дальнюю штангу. Сразу после свистка о начале второго тайма гости снова могли отличиться — уже усилиями самого Араухо. Уругваец вышел на ударную позицию после ложного замаха, но пробил в сантиметрах от штанги.
Самый спорный эпизод матча случился на 65-й минуте, когда Кристьян Москера подтолкнул в своей штрафной Араухо. Однако повтор показал, что касание защитника было незначительным, и арбитр не стал указывать на точку.
В заключительной фазе игры хозяева организовали несколько неплохих атак, но Каю Хаверцу и Леандро Троссарду не хватало точности. После одного из смазанных ударов разозлённый Артета даже натянул на голову кофту.
Тем не менее, даже нулевая ничья с одним ударом в створ за 90 минут вывела «Арсенал» во второй полуфинал Лиги чемпионов подряд, где «канониры» встретятся с не менее прагматичным «Атлетико» Диего Симеоне.