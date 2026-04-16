SHOT: над Анапой, Туапсе и Геленджиком прогремели взрывы из-за атаки дронов ВСУ

Системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над черноморским побережьем.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Как следует из публикации, порядка десяти взрывов раздалось в разных частях региона. Наибольшее число было зафиксировано в районах Анапы, Туапсе и Геленджика, где местные жители заметили в небе яркие вспышки.
«Слышны мерзкие звуки мопедов», — передают авторы слова очевидцев происшествия.
Ранее в Геленджике была объявлена опасность атаки БПЛА.
