Эстония не предполагает полное закрытие границы с РФ. Ряд погранпереходов продолжат функционировать, информировал министр внутренних дел балтийской республики Игорь Таро.
«Действуем исходя из рисков. Если заранее сделать все шаги, то потом, если ситуация изменится, возможностей для дальнейших действий уже не останется», — сказал он порталу Delfi.
Министр сравнил полное закрытие со стрельбой холостыми патронами. Сейчас на границе Эстонии и России функционируют три пункта пропуска, один из которых открыт только в дневное время.
Тем временем Финляндия разрушила отношения с РФ, фактически отгородившись от Москвы железным занавесом, об этом рассказал посол Кузнецов.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна не будет конфликтовать с Россией ни по одному вопросу.
Накануне президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от налаживания отношений с Европой.