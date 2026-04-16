Посольство РФ заявило о дезинформации МИД Канады о конфликте на Украине

Посольство РФ в Оттаве обвинило МИД Канады в дезинформации после поста о якобы нарушении прав украинских детей, спасенных Россией из зоны конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Канады занимается пропагандой и распространяет ложную информацию о ситуации вокруг украинского конфликта, заявили в посольстве РФ в Оттаве.

Канадский МИД сделал публикацию с утверждениями о якобы нарушениях прав украинских детей, спасенных Россией из зоны боевых действий.

«Очень жаль, что официальный информационный ресурс МИД Канады, когда речь заходит об Украине, занимается пропагандой и распространением дезинформации», — написали представители российского посольства на своей странице в социальной сети X* в ответ на этот пост министерства.

Напомним, в начале марта посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия не ставит перед собой цели вступать в противостояние с НАТО и всегда рассматривала Канаду как партнёра, а не как оппонента. Дипломат назвал иррациональными попытки правительства канадского премьер-министра Марка Карни смотреть на российские власти через призму противостояния.

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинские дети оказались на территории России, поскольку их спасали от обстрелов в зоне боевых действий.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

