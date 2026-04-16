В российских магазинах появилась газировка Pepsi из Великобритании и Дании

В продуктовых магазинах сразу нескольких городов России в продаже появилась газированная вода Pepsi, произведённая на территории Великобритании, Дании и Латвии.
Об этом сообщает РИА Новости.
Зарубежный напиток был обнаружен на полках торговых точек в различных регионах страны.
Журналисты уточнили, что в Ростове-на-Дону продаётся датская газировка в металлических банках объёмом 0,33 литра, а в сетевых магазинах Рязани покупателям доступен британский и датский напиток в стеклянной таре аналогичного объёма.
В свою очередь на территории Калининграда местные жители могут приобрести латвийскую продукцию в пластиковых бутылках по 0,5 литра.
3 марта американская компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетических напитков.