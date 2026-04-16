Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке пожарные МЧС России потушили торговые павильоны

Во Владивостоке сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России ликвидировали крупное возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.

Во Владивостоке сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России ликвидировали крупное возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.

Об этом сообщается в официальной сводке спасателей.

Информация о пожаре на Пихтовой улице поступила диспетчерам утром. Оперативно прибывшие на место специалисты обнаружили густой чёрный дым над несколькими горящими строениями.

Представители службы пояснили, что к борьбе с огнём привлекли 30 человек личного состава и семь единиц специальной техники. В результате инцидента никто не пострадал, в данный момент проводится разборка и проливка конструкций.

14 апреля пожар и обрушение произошли на Казанском пороховом заводе. Пострадали два человека.

Причиной назвали техногенный характер. Возбуждено уголовное дело.