Во Владивостоке пожарные МЧС России потушили торговые павильоны

Во Владивостоке сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям России ликвидировали крупное возгорание торговых павильонов на площади 500 кв. м.
Об этом сообщается в официальной сводке спасателей.
Информация о пожаре на Пихтовой улице поступила диспетчерам утром. Оперативно прибывшие на место специалисты обнаружили густой чёрный дым над несколькими горящими строениями.
Представители службы пояснили, что к борьбе с огнём привлекли 30 человек личного состава и семь единиц специальной техники. В результате инцидента никто не пострадал, в данный момент проводится разборка и проливка конструкций.
14 апреля пожар и обрушение произошли на Казанском пороховом заводе. Пострадали два человека.
Причиной назвали техногенный характер. Возбуждено уголовное дело.