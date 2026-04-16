В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ночь на четверг, 16 апреля, на территории Киева, а также в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги в Киевской области и украинской столице начал звучать в 2:31 мск.
Сирены также сработали в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.
Ранее в Одессе и в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
