Израиль не принял решение о прекращении огня в Ливане, сообщают СМИ

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Военно-политический кабинет Израиля в ходе четырехчасового заседания не принял решение о прекращении огня в Ливане, сообщил израильский новостной портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника.
«Встреча военно-политического кабинета Израиля закончилась приблизительно через четыре часа без решения о прекращении огня в Ливане», — пишет портал.
По словам чиновника, на данном этапе Израиль не приближается к прекращению огня с Ливаном.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение «Хезболлах» встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США «Хезболлах» приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.