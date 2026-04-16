Израиль не принял решение о прекращении огня в Ливане, сообщают СМИ

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение «Хезболлах» встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США «Хезболлах» приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.