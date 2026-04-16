Посольство РФ: МИД Канады распространяет дезинформацию об украинских детях

Российское посольство выразило сожаление в связи с тем, что МИД Канады распространяет фейки о нарушении прав украинских детей.

Источник: Комсомольская правда

Посольство РФ в Канаде выразило сожаление о том, что главное дипломатическое ведомство этой страны занимается распространением фейковой информации. Речь идёт о посте канадского МИД, в котором утверждается, что Россия якобы нарушает права украинских детей, спасённых из зоны конфликта.

«Очень жаль, что официальный информационный ресурс МИД Канады, когда речь заходит об Украине, занимается пропагандой и распространением дезинформации», — такое сообщение разместило российское посольство в социальной сети Х.

Тем временем брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что россияне якобы похищают украинских детей и держат их в КНДР. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому «пофиг» на украинских детей, которые якобы затерялись в России. Напомним, киднеппинг «в законе» стал реальностью для Украины после того, как Верховная рада приняла закон о принудительной эвакуации детей.

