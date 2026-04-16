Посольство РФ: МИД Канады распространяет дезинформацию об украинских детях

«Очень жаль, что официальный информационный ресурс МИД Канады, когда речь заходит об Украине, занимается пропагандой и распространением дезинформации», — такое сообщение разместило российское посольство в социальной сети Х.
Тем временем брат мэра Киева Владимир Кличко заявил, что россияне якобы похищают украинских детей и держат их в КНДР. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому «пофиг» на украинских детей, которые якобы затерялись в России. Напомним, киднеппинг «в законе» стал реальностью для Украины после того, как Верховная рада приняла закон о принудительной эвакуации детей.