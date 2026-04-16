Кредитов и долгов у пропавшего Героя России не было, сообщила жена

КЕМЕРОВО, 16 апр — РИА Новости. Кредитов и долгов у пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова не было, сообщила РИА Новости его жена Валерия Асылханова.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственное управление СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве.
«Насколько мне известно — нет (не было долгов- ред.). Кредитов точно не было, масштабных покупок тоже не было», — сказала Асылханова в ответ на вопрос, были ли долги у ее мужа.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года «Золотую Звезду» Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.