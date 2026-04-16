WSJ: США хотят использовать автогигантов для производства вооружений

Подобные решения «напоминают практику, использовавшуюся во время Второй мировой войны», пишет газета.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена задействовать производственные мощности американских автопроизводителей для выпуска вооружений. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, высокопоставленные представители Пентагона провели переговоры с главами нескольких автомобильных компаний, в том числе General Motors и Ford. Военное министерство США заинтересовано в том, чтобы задействовать производственные мощности и персонал автомобильных компаний для наращивания производства боеприпасов и военного оборудования, запасы которых были истощены американскими поставками вооружений Киеву, а также американо-израильской военной операцией против Ирана.

Издание отметило, что подобные меры «напоминают практику, использовавшуюся во время Второй мировой войны».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше