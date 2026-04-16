В ЦСР назвали регионы с самой острой нехваткой кадров

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Нехватка кадров наблюдается в регионах, где экономика активно развивается, но ограничены возможности привлечения персонала из других областей — среди них Краснодарский край, Татарстан, Приморский край, Тюменская и Липецкая области, заявил РИА Новости глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
«Нехватка персонала острее там, где предложение ощутимо отстает от спроса. Высока напряженность по спросу на кадры в Севастополе и Краснодарском крае, в наших северных регионах — в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в Пермском крае и Республике Татарстан, в Приморское крае и на Сахалине. Наиболее остро такие дисбалансы выражены в Белгородской, Ивановской, Костромской, Липецкой областях», — сказал он.
То есть сложнее ситуация в тех регионах, где экономика довольно активна, но потенциал привлечения из других субъектов — меньше, чем у столичных экономик, пояснил Смелов.
Если говорить о кадровых потребностях регионов, то самые масштабные рынки труда — это столичные регионы — Москва, Московская область, Санкт-Петербург — но в этих регионах и масштаб предложения труда большой, добавил глава ЦСР.
Вместе с тем, по его словам, текущую ситуацию на рынке труда в России все же нельзя описать словами «кадровый голод».
«И бизнес, и государство приложили много усилий, за минувшие 4 года занятость возросла почти на 3 миллиона человек, поэтому сейчас уже термин “кадровый голод” для описания региональных рынков труда не применим», — заключил Смелов.