FT: режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу на этой неделе

Режим прекращения огня в Ливане может быть объявлен в ближайшее время, а вступить в силу уже на этой неделе.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшее время в Ливане может быть объявлено прекращение огня, причём его введение ожидается уже в течение текущей недели. По данным Financial Times, стороны находятся на завершающей стадии обсуждения условий такого шага.

Предполагается, что соглашение может быть достигнуто после установления израильскими силами контроля над приграничным городом Бинт-Джбейль на юге страны. При этом рассматриваемый формат перемирия, как сообщается, предусматривает прекращение ударов со стороны Израиля, но не обязательный вывод войск с ливанской территории.

Источники также указывают, что сроки действия возможного перемирия могут быть связаны с режимом прекращения огня между США и Ираном. В то же время позиции сторон по этому вопросу расходятся: ранее Вашингтон и Тель-Авив заявляли, что их договорённости с Тегераном не включают остановку операций в Ливане, тогда как представители Ирана и посредники настаивали на противоположной трактовке.

Ранее посол Израиля в США Йехиэль Лайтер дал позитивную оценку первому раунду предварительных контактов между представителями Израиля и Ливана, прошедшему в Вашингтоне.