В МИД Ирана предупредили о последствиях блокады Ормузского пролива США

ТЕГЕРАН, 16 апр — РИА Новости. Блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами может привести к срыву перемирия между Тегераном и Вашингтоном, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
«Блокада Ормузского пролива — это провокационный шаг, незаконный с точки зрения международного права, и она может обернуться срывом режима прекращения огня. В таком случае наши вооруженные силы готовы предпринять необходимые действия», — сказал Багаи.
Накануне агентство Associated Press сообщило о согласии Вашингтона и Тегерана на продолжение перемирия. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг эти данные, отметив, что переговоры продолжаются при посредничестве Ирана. Не подтвердила информацию и пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В минувшие выходные США провели первый раунд переговоров с ИРИ. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Вашингтон настаивает на изъятии обогащенного урана.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Штаты объявили о морской блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. В то же время, по сообщениям СМИ, ее уже успешно преодолели несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.