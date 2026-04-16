МИД Ирана: блокада Ормузского пролива США может привести к срыву перемирия

Блокада Ормузского пролива Соединёнными Штатами может спровоцировать срыв режима прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Об этом дипломат рассказал в беседе с РИА Новости.
Ограничительные меры американской стороны расцениваются Тегераном как нарушение норм международного права.
Дипломат добавил, что в случае дальнейшей эскалации иранские вооружённые силы готовы предпринять необходимые ответные действия.
«Блокада Ормузского пролива — это провокационный шаг… и она может обернуться срывом режима прекращения огня», — подчеркнул Багаи.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США пока не предлагали Ирану продлить мир.
Ормузский пролив с начала конфликта был заблокирован Ираном. 13 апреля в 17:00 мск силы Центрального командования США (СЕНТКОМ) по указу американского президента Дональда Трампа начали блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.