МИД Ирана: блокада Ормузского пролива США может привести к срыву перемирия

Блокада Ормузского пролива Соединёнными Штатами может спровоцировать срыв режима прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Об этом дипломат рассказал в беседе с РИА Новости.

Ограничительные меры американской стороны расцениваются Тегераном как нарушение норм международного права.

Дипломат добавил, что в случае дальнейшей эскалации иранские вооружённые силы готовы предпринять необходимые ответные действия.

«Блокада Ормузского пролива — это провокационный шаг… и она может обернуться срывом режима прекращения огня», — подчеркнул Багаи.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США пока не предлагали Ирану продлить мир.

Ормузский пролив с начала конфликта был заблокирован Ираном. 13 апреля в 17:00 мск силы Центрального командования США (СЕНТКОМ) по указу американского президента Дональда Трампа начали блокировать все морские суда, входящие в иранские порты и выходящие из них.

