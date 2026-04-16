В России граждане с 18 лет могут обследоваться на риски раннего старения

В России любой желающий может с 18 лет определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия, рассказал директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалёв.
По его словам, данное обследование будет проводиться в несколько этапов, среди которых: анкетирование и определение биологического возраста человека, назначение дополнительных анализов и исследований, исходя из выявленных факторов риска. Персональные рекомендации по здоровью, подчёркивает Москалёв, получит каждый обратившийся в Центр.
«…никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача — увлечь молодёжь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно», — цитирует эксперта РИА Новости.
Российский вице-премьер Татьяна Голикова ранее рассказала, что в России появились врачи по здоровому долголетию.
