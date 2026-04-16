В МИД РФ ответили на идею генсека ООН Гутерриша о мониторинге Ормуза

Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша ввести механизм мониторинга судоходства через Ормузский пролив требует согласия всех стран, которых касается ситуация с этим водным путём, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов.
Он обратил внимание, что эта идея, в частности, предусматривает формирование определённых структур силами секретариата Организации Объединённых Наций.
«Насколько эта инициатива получит поддержку со стороны стран Залива и Ирана, мне пока сложно судить. Наоборот, я слышал сигналы об обратном. Поэтому перспектива этой затеи не определена. Она, несомненно, требует согласия всех вовлечённых стран», — сказал замглавы МИД РФ, слова которого приводят «Известия».
Алимов отметил, что в рамках Совета Безопасности ООН продолжается работа по проекту резолюции России и Китая, затрагивающей ситуацию вокруг Ирана. Заместитель министра обратил внимание, что РФ и КНР открыты к внесению корректировок в указанный документ, будущее которого будет определяться с учётом ирано-американских переговоров.
По его словам, российская сторона следит за динамикой контактов Вашингтона и Тегерана, ожидая продолжения диалога. Кроме того, РФ участвует в обсуждении вопросов безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Замглавы МИД уточнил, что прорабатывать эту тему необходимо на основе международного права и Конвенции 1982 года по морскому праву, с учётом «применимости или неприменимости» последней. Алимов добавил, что обычно её не используют в условиях вооружённого конфликта, в связи с чем потребуется решить, «какие конкретные модальности будут избраны».
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal написала, что несколько стран Европы разрабатывает план по формированию «широкой коалиции» для возобновления судоходства в Ормузском проливе. При этом в программу предлагают не включать США. Сторонники этой идеи пояснили, что участие Вашингтона сделает инициативу неприемлемой для Ирана.