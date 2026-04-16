США хотят привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений, сообщает WSJ

WSJ: США хотят привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет привлечь автопроизводителей к производству оружия и военной техники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские производители играли более значимую роль в производстве вооружений, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

По информации издания, представители Пентагона провели предварительные обсуждения с крупнейшими американскими промышленными корпорациями. Среди них — автопроизводители GM, Ford и Oshkosh, а также производитель авиадвигателей GE Aerospace.

«Пентагон заинтересован в привлечении этих компаний к использованию их персонала и заводских мощностей для увеличения производства боеприпасов и другого снаряжения, поскольку войны в Украине и Иране истощают запасы», — пишет WSJ.

По словам источников издания, обсуждения начались ещё до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако истощение ресурсов США в результате ударов по Ирану — ещё одно свидетельство того, что американским военным требуется больше партнёров для быстрого наращивания поставок боеприпасов и тактического вооружения.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена в 2027 финансовом году увеличить военный бюджет страны до рекордных 1,5 триллионов долларов.

