США хотят привлечь автопроизводителей к выпуску вооружений, сообщает WSJ

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа хочет привлечь автопроизводителей к производству оружия и военной техники, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы автопроизводители и другие американские производители играли более значимую роль в производстве вооружений, что напоминает практику, применявшуюся во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.
«Пентагон заинтересован в привлечении этих компаний к использованию их персонала и заводских мощностей для увеличения производства боеприпасов и другого снаряжения, поскольку войны в Украине и Иране истощают запасы», — пишет WSJ.
По словам источников издания, обсуждения начались ещё до эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако истощение ресурсов США в результате ударов по Ирану — ещё одно свидетельство того, что американским военным требуется больше партнёров для быстрого наращивания поставок боеприпасов и тактического вооружения.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа намерена в 2027 финансовом году увеличить военный бюджет страны до рекордных 1,5 триллионов долларов.