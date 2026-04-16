МИД настаивает на возобновлении диалога по Приднестровью в формате «5+2»

Россия настаивает на скорейшем возобновлении переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Москва предлагает вернуться к формату «5+2». Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул — этот механизм признан международным сообществом и альтернатив ему сейчас нет.

Источник: Life.ru

«Россия настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата “5+2” — единственно признанного и эффективного механизма урегулирования», — приводят слова Галузина «Известия».

Галузин пояснил, что формат простаивает с 2019 года. Причина — позиция Кишинёва, а затем и Киева. Дипломат добавил, что встречи политпредставителей Кишинёва и Тирасполя в формате «1+1» показали свою недостаточность. Эти переговоры не помогают найти пути урегулирования.

По словам дипломата, создание иных форматов урегулирования, кроме «5+2», несвоевременно и лишено добавленной стоимости. Галузин отметил, что формат «5+2» обладает всеми полномочиями и международным признанием.

Тирасполь никогда не отказывался от диалога с Кишинёвом для обсуждения практических вопросов, актуальных для обеих сторон. Российская сторона рассчитывает — предстоящая 16 апреля новая встреча политпредставителей Молдавии и Приднестровья придаст импульс диалогу между берегами Днестра.

Ранее сообщалось, что военные Украины заминировали часть границы с Приднестровьем и развернули систему технического наблюдения. Речь идёт о большом комплексе мер, которые якобы направлены на обеспечение безопасности этого участка.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше