Политолог Дудаков раскрыл причины исчезновения главы Пентагона Хегсета

Политолог Дудаков: почему исчез глава Пентагона Хегсет? Опала, сигнал Трампа и война в Иране. Подробности о расколе в США и судьбе контактной группы по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Исчезновение главы Пентагона Пита Хегсета из контактной группы по Украине связано не только с его опалой, но и с особым сигналом Белого дома, который США подают сторонам конфликта. На это указал в комментарии aif.ru политолог-американист Малек Дудаков.

Ранее американское издание Politico сообщило, что глава Пентагона снова пропустит встречу контактной группы по Украине на этой неделе.

«На текущий момент США сокращают свое участие в делах вот этой контактной группы, которая собиралась раньше в формате Рамштайна по поддержке Украины. Еще с прошлого года Пит Хегсет начал пропускать эти встречи. В них не участвует и госсекретарь США Марк Рубио. В целом администрация Трампа всячески показывает, что ей этим неинтересно заниматься. Сейчас уже в основном европейские вооружения поступают на Украину. Команда Трампа уже отстранилась от украинского конфликта и переключилась на другие направления», — сказал Малек Дудаков в комментарии aif.ru.

При этом, по словам политолога, имеет значение и положение, в котором оказался сам Пит Хегсет после начала войны в Иране.

«На текущий момент очень много разговоров ходит в Вашингтоне, что он может оказаться следующим представителем кабинета Трампа, кого отправят в отставку», — сказал Дудаков.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше