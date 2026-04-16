Политолог Дудаков раскрыл причины исчезновения главы Пентагона Хегсета

«На текущий момент США сокращают свое участие в делах вот этой контактной группы, которая собиралась раньше в формате Рамштайна по поддержке Украины. Еще с прошлого года Пит Хегсет начал пропускать эти встречи. В них не участвует и госсекретарь США Марк Рубио. В целом администрация Трампа всячески показывает, что ей этим неинтересно заниматься. Сейчас уже в основном европейские вооружения поступают на Украину. Команда Трампа уже отстранилась от украинского конфликта и переключилась на другие направления», — сказал Малек Дудаков в комментарии aif.ru.