В Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что на территории города была объявлена угроза атаки БПЛА.
Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Кроме того, в Росавиации сообщили, что в связи с этим в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Ранее в SHOT писали, что над Анапой, Туапсе и Геленджиком прогремели взрывы из-за атаки дронов ВСУ.
