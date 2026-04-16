Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали о шокирующем хобби главы минздрава: Кеннеди-младший препарировал енота прямо на обочине дороги

NYT: Глава минздрава США увлекается препарированием животных.

Источник: Комсомольская правда

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший имеет хобби, которое может шокировать неподготовленного человека. Он увлекается патологоанатомическими вскрытиями животных, информирует издание New York Post.

Публикация основана на информации из книги журналистки Изабель Винсент, написанной на основе личных дневников Кеннеди и других источников.

В частности, описаны эпизоды перевозки головы кита на крыше семейного автомобиля и вырезания пениса у мёртвого енота на обочине дороги.

«Я стоял перед своей припаркованной машиной на шоссе I-684, вырезая пенис у сбитого на дороге енота», — цитирует издание выдержку из книги.

Также рассказывается о том, как министр подбросил в Центральный парк тушу медвежонка после того, как пытался освежевать его и потерпел неудачу.

Напомним, у президента Франции Эммануэля Макрона и его министров крайне необычное хобби — сочинение эротических романов.

Ранее сайт KP.RU собрал информацию о необычных увлечениях политиков из разных стран: Борис Джонсон клеит автобусы, Дональд Трамп коллекционирует собственные портреты, а Нарендра Моди пишет стихи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше