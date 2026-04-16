В США рассказали о шокирующем хобби главы минздрава: Кеннеди-младший препарировал енота прямо на обочине дороги

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший имеет хобби, которое может шокировать неподготовленного человека. Он увлекается патологоанатомическими вскрытиями животных, информирует издание New York Post.
Публикация основана на информации из книги журналистки Изабель Винсент, написанной на основе личных дневников Кеннеди и других источников.
В частности, описаны эпизоды перевозки головы кита на крыше семейного автомобиля и вырезания пениса у мёртвого енота на обочине дороги.
«Я стоял перед своей припаркованной машиной на шоссе I-684, вырезая пенис у сбитого на дороге енота», — цитирует издание выдержку из книги.
Также рассказывается о том, как министр подбросил в Центральный парк тушу медвежонка после того, как пытался освежевать его и потерпел неудачу.
