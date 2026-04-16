Армия США может начать полевые испытания новой БМП XM30 в 2026 году

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США планируют получить прототип перспективной боевой машины пехоты (БМП) XM30 уже в 2027 финансовом году (начинается с 1 октября 2026 года). Об этом заявил заместитель начальника штаба Сухопутных войск ВС США генерал Кристофер Ланив.
«Прототипы XM30 будут поставлены в 3-й бронетанковый корпус в 2027 финансовом году для получения отзывов от военнослужащих и проведения испытаний», — сказал он на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
XM30 разрабатывается для замены американских БМП M2 Bradley, которые стоят на вооружении с 1980-х.