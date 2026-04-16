Американского сенатора наградили от имени Токаева в Вашингтоне

В посольстве Казахстана в Вашингтоне сенатору США Стиву Дэйнсу вручили орден «Достык» I степени от имени главы РК Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Отмечен значительный вклад сенатора Дэйнса в развитие сотрудничества между Казахстаном и США

Награда была вручена представителем президента Казахстана в переговорном процессе с США по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, Ержаном Касымханом. Орден получил сенатор Дэйнс за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие сотрудничества между двумя государствами.

Касымхан отметил, что благодаря усилиям сенатора Дэйнса, двусторонние отношения между Казахстаном и США достигли наиболее высокого уровня за весь период взаимодействия. Он особо подчеркнул вклад сенатора в развитие межпарламентского сотрудничества, включая инициативу по созданию группы дружбы по Центральной Азии в Конгрессе США. Также были отмечены его последовательные усилия по продвижению законодательных инициатив по отмене поправки Джексона-Вэника и содействие принятию Сенатом США резолюции о стратегической значимости платформы «C5+1».

Казахстанский дипломат подчеркнул вклад сенатора Дэйнса в углубление двустороннего казахстанско-американского сотрудничества, а также его работу с другими государствами Центральной Азии.

Сенатор Дэйнс выразил признательность за оказанную честь и подтвердил готовность к проактивным шагам по институционализации и дальнейшему развитию двусторонних отношений, включая взаимодействие на уровне законодательных органов.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении расширенного стратегического партнерства.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше