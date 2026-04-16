Американского сенатора наградили от имени Токаева в Вашингтоне

Касымхан отметил, что благодаря усилиям сенатора Дэйнса, двусторонние отношения между Казахстаном и США достигли наиболее высокого уровня за весь период взаимодействия. Он особо подчеркнул вклад сенатора в развитие межпарламентского сотрудничества, включая инициативу по созданию группы дружбы по Центральной Азии в Конгрессе США. Также были отмечены его последовательные усилия по продвижению законодательных инициатив по отмене поправки Джексона-Вэника и содействие принятию Сенатом США резолюции о стратегической значимости платформы «C5+1».