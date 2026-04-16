Американского сенатора наградили от имени Токаева в Вашингтоне

Отмечен значительный вклад сенатора Дэйнса в развитие сотрудничества между Казахстаном и США
Награда была вручена представителем президента Казахстана в переговорном процессе с США по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, Ержаном Касымханом. Орден получил сенатор Дэйнс за значительный вклад в укрепление дружбы и развитие сотрудничества между двумя государствами.
Касымхан отметил, что благодаря усилиям сенатора Дэйнса, двусторонние отношения между Казахстаном и США достигли наиболее высокого уровня за весь период взаимодействия. Он особо подчеркнул вклад сенатора в развитие межпарламентского сотрудничества, включая инициативу по созданию группы дружбы по Центральной Азии в Конгрессе США. Также были отмечены его последовательные усилия по продвижению законодательных инициатив по отмене поправки Джексона-Вэника и содействие принятию Сенатом США резолюции о стратегической значимости платформы «C5+1».
Казахстанский дипломат подчеркнул вклад сенатора Дэйнса в углубление двустороннего казахстанско-американского сотрудничества, а также его работу с другими государствами Центральной Азии.
Сенатор Дэйнс выразил признательность за оказанную честь и подтвердил готовность к проактивным шагам по институционализации и дальнейшему развитию двусторонних отношений, включая взаимодействие на уровне законодательных органов.
В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении расширенного стратегического партнерства.