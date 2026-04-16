Посол Кузнецов: Финляндия оградилась от России железным занавесом

Финляндия оградилась от России железным занавесом, заявил в интервью ТАСС российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов. По его словам, отношения между двумя странами находятся в крайне плачевном состоянии, их фактически не существует.
«За четыре года финские власти разрушили практически всё, что нарабатывалось нашими странами многие послевоенные десятилетия в общественно-политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Все связи прерваны, граница закрыта, пассажирского сообщения не существует», — сказал дипломат.
По его словам, такого железного занавеса в прямом и переносном смысле этого слова никогда не было в истории российско-финляндских отношений, даже в 20-е-30-е годы прошлого века, накануне Второй мировой войны.
«Сегодня остаются лишь дипломатические связи по линии посольств и министерств иностранных дел, а также отдельные рабочие контакты…», — добавил Кузнецов.
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен ранее выразил мнение, что Финляндия либо наладит диалог с Россией, либо сама себя уничтожит.
Также он призвал Финляндию открыть границу с Россией.