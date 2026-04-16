В США отклонили резолюцию о запрете ударов по Ирану без согласия Конгресса

Американский Сенат отклонил резолюцию, запрещающую наносить удары по Ирану без одобрения со стороны Конгресса США.
Против документа проголосовали 52 члена верхней палаты этого законодательного органа. Его поддержали 47 сенаторов. Голоса разделились в основном по принадлежности законодателей к конкретной партии.
При этом единственным республиканцем, выразившим поддержку документа, стал Рэнд Пол. Сенатор Джон Феттерман, в свою очередь, был единственным демократом, который проголосовал против.
Напомним, в конце февраля, сразу после начала американской военной операции против Ирана, член Палаты представителей США Томас Мэсси заявил, что удары по иранской территории не были одобрены в Конгрессе. Он отметил, что, согласно законодательству Соединённых Штатов, только этот орган имеет право принимать решение об объявлении войны.