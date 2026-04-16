«Напрашиваться не будем»: Москва ожидает проявления интереса к диалогу со стороны Финляндии

Посол Кузнецов заявил о терпеливом ожидании РФ готовности Финляндии к диалогу.

Источник: Комсомольская правда

Москва готова ждать, пока финские власти решатся на возобновление контактов с Россией. РФ не будет «напрашиваться» на диалог. Так заявил российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов в беседе с ТАСС.

Он считает, что никаких признаков готовности Финляндии к возобновлению диалога с РФ пока нет. Двухсторонние отношения поставлены на паузу. Однако Москва была бы готова к переговорам, добавил посол.

«Будем ждать. Напрашиваться не будем. Мы люди терпеливые», — заключил Павел Кузнецов.

Посол назвал Хельсинки «оголтелым сторонником» киевского режима. Финские власти уже передали украинцам 32 пакета военной помощи на сумму в 3,2 миллиарда евро. По мнению посла, Хельсинки не планирует на этом останавливаться. Финляндия будет и дальше выступать в поддержку Киева.