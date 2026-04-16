Ван И призвал защищать права Ирана как страны у Ормузского пролива

Китайская сторона при этом подчеркнула важность обеспечения свободы и безопасности судоходства в этом стратегически значимом международном коридоре. В Пекине отметили, что восстановление нормального движения в проливе рассматривается как общее ожидание мирового сообщества, а также выразили готовность содействовать снижению напряжённости и укреплению стабильности в регионе.
Ван И также подтвердил неизменную поддержку усилий, направленных на защиту безопасности и национального достоинства Ирана, отметив, что текущая ситуация открывает возможности для перехода от конфликта к диалогу. Со своей стороны, иранский министр проинформировал китайского коллегу о ходе переговоров с США и обозначил намерение Тегерана добиваться урегулирования кризиса дипломатическим путём.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпринимает шаги по ситуации вокруг Ормузского пролива в интересах Китая и всего мирового сообщества.