Ван И призвал защищать права Ирана как страны у Ормузского пролива

Китай считает необходимым отстаивать права и суверенитет Ирана как государства, расположенного на побережье Ормузского пролива.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай считает необходимым поддерживать и защищать суверенитет и законные права Ирана как государства, расположенного в районе Ормузского пролива. Это заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

Китайская сторона при этом подчеркнула важность обеспечения свободы и безопасности судоходства в этом стратегически значимом международном коридоре. В Пекине отметили, что восстановление нормального движения в проливе рассматривается как общее ожидание мирового сообщества, а также выразили готовность содействовать снижению напряжённости и укреплению стабильности в регионе.

Ван И также подтвердил неизменную поддержку усилий, направленных на защиту безопасности и национального достоинства Ирана, отметив, что текущая ситуация открывает возможности для перехода от конфликта к диалогу. Со своей стороны, иранский министр проинформировал китайского коллегу о ходе переговоров с США и обозначил намерение Тегерана добиваться урегулирования кризиса дипломатическим путём.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предпринимает шаги по ситуации вокруг Ормузского пролива в интересах Китая и всего мирового сообщества.

