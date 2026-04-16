Снайперы-морпехи уничтожили около тысячи беспилотников ВСУ за семь месяцев

РИА Новости: снайперы уничтожили около тысячи БПЛА ВСУ за семь месяцев.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Снайперская рота уничтожила около тысячи единиц беспилотников ВСУ с сентября 2025 года на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости командир роты соединения морской пехоты, действующего в составе группировки войск «Центр», с позывным «Буря».

По словам командира снайперской роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты, речь идёт только о подтверждённых результатах.

«С момента захода на новое направление нами уничтожено: 10 тяжёлых дронов типа “Баба-яга”, один разведывательный БПЛА самолётного типа, 14 ударных крыльев, 919 FPV-дронов и 14 разведывательных дронов Mavic», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что фактические показатели могут быть выше.

«Мы учитываем только подтверждённые цели — когда есть видеозапись или обнаружено место падения. Бывают случаи, когда дрон сбит, но подтвердить это невозможно, и тогда он не идёт в зачёт», — пояснил «Дизель».

По его оценке, общее число уничтоженных беспилотников приближается к тысяче.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше