Посол Кузнецов: Финляндия оказала Украине военную поддержку на €3,2 млрд

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов рассказал в интервью ТАСС, что Финляндия передала Украине уже 32 «пакета» военной помощи на сумму в €3,2 млрд и при этом не намерена останавливаться на достигнутом.
Также дипломат подчеркнул, что Финляндия «в расчёте на душу населения остаётся одним из ведущих поставщиков вооружений ВСУ».
Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что президент Финляндии Александр Стубб, подписав оборонительное соглашение с Украиной, поставил республику под угрозу.
Финская активистка Салли Райски между тем рассказала о вербовке молодёжи в ряды ВСУ в Хельсинки.