Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана предупредил о последствиях блокады Вашингтоном Ормузского пролива

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал блокаду Ормузского пролива Соединёнными Штатами незаконным и провокационным шагом.

Источник: Аргументы и факты

Блокада Ормузского пролива американской стороной может сорвать перемирие, объявленное Ираном и США, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи.

«Блокада Ормузского пролива — это провокационный шаг, незаконный с точки зрения международного права, и она может обернуться срывом режима прекращения огня», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Представитель МИД отметил, что Вооружённые силы Ирана готовы осуществить необходимые действия.

Напомним, ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер официально подтвердил, что американские военные начали полную морскую блокаду иранских портов. Соединённые Штаты в рамках её реализации собираются пресекать любые морские перевозки судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Кроме того, США пригрозили задерживать корабли третьих стран, осуществляющих платежи в пользу исламской республики.

14 апреля газета The New York Times написала, что эффективность американской морской блокады Ормузского пролива оказалась под вопросом, поскольку несколько танкеров беспрепятственно прошли через него.

