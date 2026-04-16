МИД Ирана предупредил о последствиях блокады Вашингтоном Ормузского пролива

Блокада Ормузского пролива американской стороной может сорвать перемирие, объявленное Ираном и США, заявил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи.
«Блокада Ормузского пролива — это провокационный шаг, незаконный с точки зрения международного права, и она может обернуться срывом режима прекращения огня», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, ранее глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер официально подтвердил, что американские военные начали полную морскую блокаду иранских портов. Соединённые Штаты в рамках её реализации собираются пресекать любые морские перевозки судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Кроме того, США пригрозили задерживать корабли третьих стран, осуществляющих платежи в пользу исламской республики.
14 апреля газета The New York Times написала, что эффективность американской морской блокады Ормузского пролива оказалась под вопросом, поскольку несколько танкеров беспрепятственно прошли через него.