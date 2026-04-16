В Южно-Сахалинске выявили случаи заболевания кишечной инфекцией в двух детсадах

В двух детсадах района Дальнего в границах городского округа Южно-Сахалинска были выявлены случаи заболевания кишечной инфекцией.

Об этом сообщили в администрации города.

Позже в департаменте образования отметили, что лабораторные исследования смывов, проведённые в обоих садах, инфекцию не выявили.

«На весь период плановой промывки сетей в Дальнем ресурсоснабжающей организацией в детские сады, так же как и к жилым домам, был организован подвоз воды», — передаёт мэрия.

Уточняется, что учреждениям были выданы предписания Роспотребнадзора о проведении санитарных мероприятий.

В январе в селе Онохино Тюменской области 116 детей заразились кишечной инфекцией.

Врач Екатерина Кашух между тем рассказала в беседе с RT, какие продукты из магазина чаще приводят к отравлению.