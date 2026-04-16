Пушилин заявил об атаках новых дронов ВСУ «Марсианин» по автобусам и домам

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ВСУ атакуют новыми дронами с искусственным интеллектом «Марсианин» гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
«Горловка, находящаяся в близости от линии фронта, постоянно подвергается атакам со стороны противника. С появлением этих дронов, которые называют “Марсианами”, участились атаки по гражданским объектам, предприятиям, автобусам, жилым домам», — сказал Пушилин.
По его словам, только за минувшую неделю над Горловкой ликвидированы 46 беспилотников противника.
В начале апреля мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ситуация в городе ухудшилась, потому что враг начал применять новые дроны с искусственным интеллектом «Марсианин», которые имеют «крейсерскую скорость до 300 километров в час».